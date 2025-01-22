الأهلي يكشف سبب استبعاد وسام أبوعلي من مباراة فاركو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت القائمة غياب وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ففضل الجهاز الفني إراحته من لقاء فاركو والدفع بمجموعة من الشباب على رأسهم سمير محمد وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.