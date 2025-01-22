الأربعاء 22 يناير 2025
توقيت مصر 20:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

شاهد.. شاب يعثر على "جعبة السنوار" في موقع استشهاده

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

أخوها وعمها.. الشرطة تحرر فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزل منذ 6 سنوات لسبب صادم

مفاجاة صادمة في جريمة الأقصر التي هزت مصر

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة

تغريم فنانة شهيرة ومنعها من السفر بتهمة سب طليقها

قيادي في حزب الله: أخطأنا في تقدير قوة إسرائيل وحادثة "البيجر" ضربت شراين الحزب

أول قرار من النيابة ضد رجل أعمال شهير نصب على "أفشة"

ننشر أول صورة لـ هشام جوجل بعد قفزه من مكتب وكيل النيابة عقب قرار تجديد حبسه+

الأهلي يكشف سبب استبعاد وسام أبوعلي من مباراة فاركو

img.kooora
ا
الأربعاء، 22-01-2025 10:07 ص

 

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت القائمة غياب وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ففضل الجهاز الفني إراحته من لقاء فاركو والدفع بمجموعة من الشباب على رأسهم سمير محمد وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

إقرأ ايضا

2498224_0

إبراهيم فايق: الزمالك عرض كتابة فيلا بـ 30 مليون جنيه لـ"زيزو" للتوقيع لكنه رفض

جج

إدارة الزمالك: والد زيزو عايز 10 مليون عمولة

2585628_0

مفاجأة.. هدف حسين الشحات في أورلاندو يغرم الأهلي 3.5 مليون جنيه

أخبار متعلقة

2583633_0

قرار عاجل من كولر بعد الهزيمة من أورلاندو

الموت-يفجع-محمود-تريزيجيه-نجم-الريان-القطرى-ومنتخب-مصر-منذ-ساعتين-و-45-دقيقة

خبير لوائح يفجر مفاجأة: فيفا يمنع تريزيجيه من الانتقال للأهلي

2577680_0

محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

إمام عاشور

إمام عاشور يرد على سبب احتفاله بـ البلونة

355490ba0f

سيف زاهر يطالب كهربا بالرحيل عن الأهلي: لازم تمشي

مم

بينهم حسين الشحات.. 4 لاعبين وافقوا على الرحيل من الأهلي