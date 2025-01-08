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محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

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الأربعاء، 08-01-2025 09:47 ص

 

كشف  الإعلامي محمد شبانة، كواليس مكالمته مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب احتفاله بالبالونة البيضاء في مباراة سموحة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أرى أن احتفال إمام عاشور، عادي، والبعض قال أنها بيضاء ويقصد الزمالك، طيب لو كانت زرقاء يبقي يقصد إنبي، ولو أورونج يبقي يقصد الإسماعيلي".

وتابع:" الجميع فسر الاحتفال حسب أهوائه، وكأنهم اخترعوا أجهزة لقراءة الضمائر، وفي رأي نجيب إمام عاشور ونعمله اختبار (البشعة)".

وأكمل:" تواصلت مع إمام عاشور، وقالي اقسم بالله أن لم يشغله لون البالونة وأنه ترك الزمالك منذ فترة وما هو السبب من أجل أن يفعل هذا، وماذا حدث من الزمالك من أجل أن يفعل هذا في الوقت الحالي".

وأردف:" أمام أكد أن الاحتفال خاص ببنته، وهو قالها أنه في حالة تسجيل هدف، سيحتفل بالبالونة ويفرقعها في المباراة، وقالي أنا قاعد باكل رز بلبن حاليا هل جمهور الأهلي هيزعل".

وأتم شبانة:" إمام عاشور، نفي أن يكون الأمر له علاقة بالزمالك، وأكد أنه لو علم أنه هذا سيحدث لما فعله في المباراة".

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