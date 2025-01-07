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سيف زاهر يطالب كهربا بالرحيل عن الأهلي: لازم تمشي

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الثلاثاء، 07-01-2025 12:25 ص

 

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، واجه الكثير من الانتقادات والضغوط خلال فترات سابقة.

وأضاف سيف زاهر، خلال تصريحات فضائية عبر شاشة “أون تايم سبورتس 1”، "رسالتي دي لنجم أنا بحبه وهو كهربا، يا كهربا وجب الرحيل، كلنا عارفين إن كهربا تعرض لكثير من الانتقادات، وهو عنده تحدي بينه وبين نفسه إنه يكمل، لكن مارسيل كولر مش هيديله الفرصة دي".

وتابع: "كهربا محتاج إنه ياخد فرصة جديدة، يشارك في مباريات كتيرة، لازم تطلع وتمشي من النادي وتسيبه علشان تستعيد فورمتك، قبل كأس العالم للأندية".

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