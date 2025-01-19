قرار عاجل من كولر بعد الهزيمة من أورلاندو

اتخذ المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا عاجلا بعد الهزيمة أمام أورلاندو بيراتس، في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر، اصطحاب اللاعبين بالكامل إلى ملعب مختار التتش، من أجل الحديث عن الأخطاء، وأسباب الهزيمة أمام أورلاندو بيراتس في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الاهلي في مباراته المقبلة امام نظيره فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.