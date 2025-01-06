بينهم حسين الشحات.. 4 لاعبين وافقوا على الرحيل من الأهلي

في الوقت الذي تتطلع فيه كل جماهير النادي الأهلي، إلى قيام إدارة النادي بإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، أبدى عدد من لاعبي الفريق موافقتهم الرحيل عن الفريق سواء في فترة الانتقالات الحالية أو حتى مع نهاية الموسم.

ويمر النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بحالة من عدم الاستقرار الفني، هو ما ظهر على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

رضا سليم

وكان الجناح المغربي رضا سليم، أعلن في تصريحات تليفزيونية قدمها من خلال قناة الأهلي، موافقته على رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير، إذا كان هذا الأمر هو الأنسب للفريق.

وقال سليم في تصريحات، عبر قناة الأهلي: ""لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل، لكني موافق على تسجيل أي لاعب بدلا مني أن كان هذا مفيدا للفريق، ويتبقى في عقدي سنتين أتمنى أن أبقى خلالهم داخل الأهلي وأنا تحت أمر النادي حتى إذا تم رفع اسمي من القائمة".

أكرم توفيق

ومع دخول نجم وسط الأهلي أكرم توفيق فترة السماح، الذي يحق له خلالها الاتفاق والتوقيع مع أي نادي، كثرة الأقاويل حول إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر بالنادي الأهلي قال: "أكرم اتفق بشكل مبدئي مع إدارة الشمال القطري، لكنه لم يقم بتوقع أي عقود وينتظر موقف الأهلي النهائي معه وحال عدم التجديد مع الأهلي سينتقل إلى الفريق القطري".

حسين الشحات

وعلى الرغم من كون حسين الشحات يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيل السويسري مارسيل كولر للنادي الأهلي، إلا أن اللاعب يرحب بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر في وقت سابق، أن إدارة فريق الخور القطري تواصلت مع حسين الشحات لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر في تصريحاته أن اللاعب أبدى موافقته وترحيبه بالعرض، إلا أنه لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن من فريق الخور إلى النادي الأهلي، لاستعارة اللاعب.

بيرسي تاو

ولم يكن حسين الشحات هو اللاعب الوحيد، في قائمة الأهلي الذي يرغب الخور القطري في ضمه، حيث دخل مسؤولي الخور في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، للتعاقد معه بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد اللاعب الجنوب أفريقي معه النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات في يناير الحالي.