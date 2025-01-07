الأربعاء 08 يناير 2025
توقيت مصر 03:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب مشاجرة.. الداخلية تعلن إيقاف ضابطين وفردي شرطة وإحالتهم للتحقيق

اتحاد الكرة يلزم "مودرن سبورت" بسداد 22 مليون جنيهًا لأسرة أحمد رفعت

إمام عاشور يرد على سبب احتفاله بـ البلونة

إمام عاشور يرد ويستنجد بالله.. ما علاقة منى فاروق؟

"لم يتمالك أعصابه بعدما رأى سيارته أم 20 مليون حصل فيها كده"..إحالة محمد سامي للمحاكمة الجنائية

مقتـ.ـل شقيقة وخالة فنان سوري شهير.. ويعلق: لم أحمل السلاح قط

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجندي في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة

ممرضة ترفع دعوى خلع بسبب ما حدث أثناء "وقت دافئ" مع زوجها

أفعال دنيئة مع الفتيات وعلاقة مع مساعدته.. المؤبد لمحفظ القرآن بالبدرشين

قرار جديد من المحكمة في قضية أحمد فتوح والحسم بعد 5 أيام

إمام عاشور يرد على سبب احتفاله بـ البلونة

إمام عاشور
ا
الثلاثاء، 07-01-2025 11:58 م

 

أثارت طريقة احتفال إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بعد عودته للتسجيل في الدوري الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرض لهجوم عنيف من البعض.

 

وفاز الأهلي على نظيره سموحة بثنائية نظيفة في استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز مساء الثلاثاء.

 

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي أمام سموحة، ليفتتح سجله التهديفي في النسخة الحالية من المسابقة المحلية بعد 6 مباريات.

 

وقام صاحب الـ26 عاما بإخراج "بالون أبيض" كان يحتفظ به في جواربه، ليقوم بنفخه مع رفع ذراعيه أمام الجماهير.

 

واشتهر علي البليهي مدافع الهلال السعودي بالقيام بذلك الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، وكذلك كريستوفر نكونكو نجم تشيلسي الإنجليزي.

 

لكن احتفال إمام بـ"البالون" قوبل بموجة غضب من قبل بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختياره اللون الأبيض، وطالب قطاع عريض بضرورة معاقبته.

 

وفي خضم ذلك، حرص إمام على نشر صورة له بـ"البالون" الأبيض يظهر فيه رفقة ابنته، في إشارة غير مباشرة منه إلى أن ذلك الاحتفال كان عائليًا.

 

إقرأ ايضا

image

اتحاد الكرة يلزم "مودرن سبورت" بسداد 22 مليون جنيهًا لأسرة أحمد رفعت

3749497099194202501060955575557

إمام عاشور يرد ويستنجد بالله.. ما علاقة منى فاروق؟

355490ba0f

سيف زاهر يطالب كهربا بالرحيل عن الأهلي: لازم تمشي

أخبار متعلقة

Capture

جمهور الأهلي يهاجم محمد عبدالمنعم بسبب "صورة مستفزة" مع نجم الزمالك

ل

اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

56

خايفة يموت.. زوجة اللاعب إبراهيم شيكا: الوزير طلب نقله للدمرداش وأنا رفضت

1255720

رد ناري من إمام عاشور على سخرية جماهير الزمالك

إمام-عاشور-768x653

"الزمالك لو كلم إمام عاشور هيرجع بكره".. منشو يثير الجدل

unnamed

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا