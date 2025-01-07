إمام عاشور يرد على سبب احتفاله بـ البلونة

أثارت طريقة احتفال إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بعد عودته للتسجيل في الدوري الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرض لهجوم عنيف من البعض.

وفاز الأهلي على نظيره سموحة بثنائية نظيفة في استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز مساء الثلاثاء.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي أمام سموحة، ليفتتح سجله التهديفي في النسخة الحالية من المسابقة المحلية بعد 6 مباريات.

وقام صاحب الـ26 عاما بإخراج "بالون أبيض" كان يحتفظ به في جواربه، ليقوم بنفخه مع رفع ذراعيه أمام الجماهير.

واشتهر علي البليهي مدافع الهلال السعودي بالقيام بذلك الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، وكذلك كريستوفر نكونكو نجم تشيلسي الإنجليزي.

لكن احتفال إمام بـ"البالون" قوبل بموجة غضب من قبل بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختياره اللون الأبيض، وطالب قطاع عريض بضرورة معاقبته.

وفي خضم ذلك، حرص إمام على نشر صورة له بـ"البالون" الأبيض يظهر فيه رفقة ابنته، في إشارة غير مباشرة منه إلى أن ذلك الاحتفال كان عائليًا.



