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خبير لوائح يفجر مفاجأة: فيفا يمنع تريزيجيه من الانتقال للأهلي

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الإثنين، 13-01-2025 10:48 ص

 

أكد عامر العاميرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع محمود حسن تريزيجيه من الانتقال لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال، العمايرة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" اللوائح لا تمنع انتقال تريزيجيه للنادي الأهلي، في يناير، ولكنه قد ينتقل لأي ناد يبدأ موسمه حاليًا".

وتابع:" في حالة تعاقد الأهلي مع تريزيجيه سيتم قيده في يونيو ويشارك في كأس العالم للأنيدية، وفي حالة فسخ عقده مع النادي القطري، سيكون لنادي طرابزون ولن ينتقل لنادي آخر".

وكانت تقارير تركية، أكدت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع طرابزون، لضم تريزيجيه مقابل مليون و500 ألف يورو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية"

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