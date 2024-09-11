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اتحاد الكرة يكشف مصير أحمد حجازي مع المنتخب

elaosboa93057
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الأربعاء، 11-09-2024 11:21 ص

 

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن فوز منتخب مصر على بوتسوانا، برباعية نظيفة، مهم للغاية في مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

 

ووعد الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر سيكون في أفضل حالاته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام حسن، إذ يُنافس على جميع البطولات.

 

وأضاف أن حصد النقاط مبكرًا بالفوز في أول مواجهتين يسهل تأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا، فضلًا عن أن المنتخب الوطني قادر على مواصلة إسعاد الجماهير في الفترة المقبلة.

 

وشدد على سعادته بحالة الانسجام بين لاعبي المنتخب والجهاز الفني، وهو أمر يدعو للتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل مع منتخب مصر، بخلاف أن الاحتفال بمئوية محمد صلاح، يؤكد الروح الرائعة بين الجميع، فضلًا عن أن صلاح قائد بمعنى الكلمة.

 

وكشف إيهاب الكومي، عن وصول منتخب مصر، في تمام الساعة الثامنة صباح الأربعاء، مضيفًا «خروج محمد صلاح من المباراة قبل نهايتها لإراحته، لأنه سيغادر في طائرة خاصة من مصر إلى إنجلترا مباشرة».

 

واختتم عضو اتحاد الكرة، حديثه بالكشف عن آخر تطورات أزمة أحمد حجازي، قائلًا: «إبراهيم حسن أكد أن باب المنتخب الوطني مفتوح أمام أحمد حجازي أو غيره من جميع اللاعبين، والأزمة انتهت ولا حقيقة لوجود مشاكل تمامًا».

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