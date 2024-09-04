



قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إن اتحاد الكرة هو المسئول عن اتخاذ إجراءات ضد نادي نيس الفرنسي حال امتناعه عن إرسال محمد عبد المنعم إلى المنتخب.

وأضاف في تصريحات إعلامية: تواصلت مع النادي وهناك تجاهل تام لي وتفاجأنا بمؤتمر للنادي الفرنسي لتقديم اللاعب اليوم الأربعاء.

ويكثف اتحاد الكرة اتصالاته بمسئولي نيس الفرنسي لتسهيل حضور محمد عبد المنعم المنضم حديثًا للفريق ، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي انطلق منذ أسبوع.

الأزمة في أن مخاطبة اتحاد الكرة للأندية بشأن استدعاء اللاعبين الدوليين يكون قبل المعسكر بـ15 يومًا، ولم يستطيع مسئولو الجبلاية مخاطبة نيس حيث إن إتمام الصفقة لم يحسم إلا منذ عدة أيام.

وأعلن نادي نيس عن تقديم محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء، بينما يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام كاب فيردي مساء الجمعة.

ومن المتوقع عدم لحاق عبد المنعم بمباراة كاب فيردي ولكن هناك محاولات مكثفة لانضمامه للمعسكر استعدادًا للمباراة الثانية الثلاثاء المقبل أمام بتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.