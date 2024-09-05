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اتحاد الكرة يكشف سبب اعتذار محمد عبدالمنعم عن عدم انضمامه للمنتخب

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الخميس، 05-09-2024 11:18 ص

 

كشف مسؤولو اتحاد الكرة في بيان رسمي التفاصيل الكاملة لاعتذار محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر

 

وجاء البيان كالتالي

 

أرسل محمد عبد المنعم اعتذارا عن الانضمام للمنتخب في خطاب رسمي .. وأنه يكن كل احترام و تقدير للمنتخب و الجهاز و اللاعبين .

 

- نادي نيس الفرنسي قام بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم عبد المنعم بسبب موعد الأجندة الدولية خاصة و أن اللاعب تم استدعاؤه للمنتخب مع المحترفين ، وأكد النادي في خطاباته لاتحاد الكرة أن اللاعب سينضم للمنتخب، وأن إقامة الموتمر في ذلك التوقيت يعد مخالفة للوائح.

- اللاعب أرسل خطابا رسميا للمنتخب و اتحاد الكرة يطلب فيه قبول اعتذاره لرغبته التواجد مع ناديه المنتقل إليه منذ عدة أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق .

وبناء على ما سبق ، قرر جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على الرغم من المحاولات العديدة من قبل الجهاز لضم اللاعب لأهميته   في المباراتين ، قبول اعتذار اللاعب عن الحضور ورغبة اللاعب الاستمرار في تلك الفترة مع ناديه المنضم إليه مؤخرا، وحفاظا علي مسيرة اللاعب الاحترافية والعلاقات الجيدة مع النادي .

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