بعد اعتراض حسام حسن.. الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا

يتسائل ملايين المصريين عن مصير مباراة الفراعنة المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وذلك بعد أزمة نظيره البتسواني وطلبه التأجيل.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، حقق الفوز على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا ليتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب موريتانا الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

سبب طلب تأجيل مباراة مصر وبتسوانا

وصل المنتخب المصري إلى بوتسوانا فجر اليوم الإثنين، فيما لا يزال منتخب بتسوانا في موريتانيا بعد خوضه مباراة الجولة الأولى أمام نظيره الموريتاني، حيث سافر المنتخب البوتسواني إلى موريتانيا عبر طائرة خاصة للذهاب فقط دون العودة، وجهازه الإداري لم يحجز تذاكر العودة.

ونشر اتحاد بوتسوانا لكرة القدم بيانا رسميا اليوم الإثنين قال فيه: "واجه الفريق، الذي كان من المقرر في البداية أن يصل إلى بوتسوانا منتصف ليل أمس، عقبات غير متوقعة أثرت على خطط سفره".

وأضاف: "من المتوقع الآن أن يغادر الفريق موريتانيا في الساعة 10.30 مساء اليوم بتوقيت موريتانيا، ويصل إلى بوتسوانا غدا في تمام الساعة 9 صباحا".

وواصل: "على الرغم من هذه التأخيرات، نود أن نؤكد للأمة والمشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية عالية وملتزم بتقديم أفضل أداء.. لا يزال من المقرر أن تنطلق المباراة القادمة ضد مصر في موعدها الساعة 3 عصرا (4 بتوقيت القاهرة)".

واختتم البيان: "ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار سلامة لاعبينا بعد تأخرهم في العودة إلى المنافسات، تواصلنا رسميا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء، وننتظر ردا".

موقف منتخب مصر

على الصعيد الآخر، رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تأجيل المباراة، متمسكاً بإقامتها في موعدها الأصلي بسبب ارتباطات لاعبي المنتخب المحترفين بالخارج، فضلاً عن التزامات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأكد الجهاز الفني، أن أي تأخير في موعد اللقاء سيؤثر سلباً على جدول المنتخب واستعدادات الأندية.

موعد مباراة مصر وبتسوانا

يحل منتخب مصر، ضيفا على بوتسوانا، في تمام الساعة التاسعة مساءا، الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف ملعب «فرانسيستوون»، مباراة بوتسوانا ضد مصر في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025.

يأتي ذلك بعدما استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تأخير موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب لتصبح التاسعة مساءا بدلا من الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.