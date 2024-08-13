أول تعليق من إبراهيم حسن على مشادة حسام وجمال علام





كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد عن وقوع مشادة بين جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

وقال إبراهيم حسن: "كل ما تم تداوله عن مشادة بين حسام حسن وجمال علام غير صحيح. هذا كلام من الخيال".

وأضاف: "هذا كان أفضل اجتماع تم بين الطرفين، وكان هناك تفاهم غير عادي".

وفي سياق آخر، تلقى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تهنئة من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة عيد ميلاده الذي كان يوم الأحد الماضي. وتضمنت البرقية ما يلي:

وأضاف إنفانتينو: "بينما نحتفل بعيد ميلادك، فهي أيضًا مناسبة لششكرك على مساهمتك في تطوير وشعبية الرياضة التي توحدنا جميعًا، كرة القدم".

وتمنى إنفانتينو أن "يجلب لك هذا العام الصحة الجيدة والفرح والنجاح في كرة القدم".