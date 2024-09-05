حسام حسن يستبعد إمام عاشور من المنتخب بعد إصابته.. واللاعب يعلق





تعرض إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر لإصابة في مران الفراعنة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة كاب فيردي غدا الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وبناء على ذلك قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استبعاد إمام عاشور من المعسكر ، بعد مراجعة رؤية الجهاز الطبي تجنبا لتفاقم الإصابة.

وعلق إمام عاشور عبر ستوري على انستجرام عقب خروجه من المعسكر قائلا : الحمد لله قدر الله وما شاء فعل .

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء غدا 6 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب .

شارك في مران المنتخب 26 لاعبا وهم محمد الشناوي والمهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و أحمد حجازي و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصرماهر و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وأحمد سيد زيزو و مصطفي فتحي وإبراهيم عادل و عمر مرموش ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأسامه فيصل