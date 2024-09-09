الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
توقيت مصر 02:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تحرك سعودي لوقف عرض وحذف فيلم "حياة الماعز"

بعد اعتراض حسام حسن.. الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا

فيديو.. مصرع فارس مغربي بعد انفجار بندقية يطلق منها النار في وجهه

أمير هشام: كاف يوافق على تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا لهذا الموعد

هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث

أول تحرك لـ الدولار بعد قرار البنك المركزي ليسجل هذا الرقم

أول تعليق من الداعية رمضان عبدالرازق على ضجة صور ابنته في حفل زفافها

الكشف عن العبارة التي أشعلت أزمة بين حسام حسن وأحمد حجازي

مارس الرذيلة مع 99 امرأة.. الحكم بإعدام طبيب روض الفرج

إعلام عبري: نتنياهو يرفض وساطة مصر في المفاوضات.. والقاهرة تدرس سحب سفيرها

الكشف عن العبارة التي أشعلت أزمة بين حسام حسن وأحمد حجازي

66dd77d54c59b73ed86bf5c6
ا
الإثنين، 09-09-2024 01:05 م


كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي أشعل أزمة بين المدافع الدولي أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قبل مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب.

وقد رفض حجازي الدخول بدلا من رامي ربيعة عقب إصابة الأخير في الشوط الثاني من مباراة مصر ضد الرأس الأخضر (3-0) الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، مما دفع المدير الفني حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بيكهام.

وغادر بعدها حجازي معسكر منتخب مصر وقال في بيان إنه تعرض للاستبعاد.

وأوضح الإعلامي مدحت شلبي في تصريح تلفزيوني، أن الخلاف بين حجازي ومدربه حسام حسن كان بسبب عبارة قالها طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر.

وأضاف "طارق سليمان قال لحسام حسن بعد الهدف الثالث لمصر في شباك الرأس الأخضر: عليك إشراك حجازي قبل النهاية.. الدقيقة أصبحت 82 فلنشركه (وخلاص) وهو ما سمعه اللاعب وأثار غضبه".

واعتبر حجازي تلك الجملة بمثابة تقليل من مكانته كلاعب كبير في المنتخب المصري ليرفض النزول للملعب كبديل.

إقرأ ايضا

Capture

بعد اعتراض حسام حسن.. الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا

19_2024-638400877059701828-970

أمير هشام: كاف يوافق على تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا لهذا الموعد

ت

رحيل مفاجئ لمترجم كولر بعد أيام من تعيينه.. وهذا ما قاله

أخبار متعلقة

غ

اتحاد الكرة يكشف سبب اعتذار محمد عبدالمنعم عن عدم انضمامه للمنتخب

2306753_0

حسام حسن يستبعد إمام عاشور من المنتخب بعد إصابته.. واللاعب يعلق

2475609_0

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة المسؤول عن اتخاذ إجراء ضد "نيس" بسبب محمد عبدالمنعم

20180810170956380

أول تعليق من إبراهيم حسن على مشادة حسام وجمال علام