الكشف عن العبارة التي أشعلت أزمة بين حسام حسن وأحمد حجازي





كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي أشعل أزمة بين المدافع الدولي أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قبل مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب.

وقد رفض حجازي الدخول بدلا من رامي ربيعة عقب إصابة الأخير في الشوط الثاني من مباراة مصر ضد الرأس الأخضر (3-0) الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، مما دفع المدير الفني حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بيكهام.

وغادر بعدها حجازي معسكر منتخب مصر وقال في بيان إنه تعرض للاستبعاد.

وأوضح الإعلامي مدحت شلبي في تصريح تلفزيوني، أن الخلاف بين حجازي ومدربه حسام حسن كان بسبب عبارة قالها طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر.

وأضاف "طارق سليمان قال لحسام حسن بعد الهدف الثالث لمصر في شباك الرأس الأخضر: عليك إشراك حجازي قبل النهاية.. الدقيقة أصبحت 82 فلنشركه (وخلاص) وهو ما سمعه اللاعب وأثار غضبه".

واعتبر حجازي تلك الجملة بمثابة تقليل من مكانته كلاعب كبير في المنتخب المصري ليرفض النزول للملعب كبديل.