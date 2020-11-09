محافظ مطروح عن الأمطار: المياه دخلت المقابر

الإثنين، 09-11-2020
08:59 ص
إيمان هاني
عقب اللواء خالد شعيب
، محافظ مطروح،
علي موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد ، قائلا :" كميات الأمطار التى هطلت على المحافظة فاقت التوقعات،
ومنذ الأمس نسيطر على المياه حتي لا تدخل شوارع مطروح".
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية
ببرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي
، المذاع على الفضائية "الأولى
"،
قائلا :" بعض المقابر تضررت من خلال المياه ولأن المقابر لها حرمة عملنا على صرف
المياه، وركزنا في محيط المقابر، وبعدها قمنا برفع المياه من الشوارع، معقبا:"
غدًا سيتم التخلص من المياه وسيعود كل شيء كما كان".
وأوضح محافظ مطروح، أن حالة الطقس ستستمر
حتي يوم الأربعاء المقبل، قائلا:" سيتم تلبية مطالب الأهالي وننتظر الانتهاء من
رفع المياه وعودة الحياة لطبيعتها".