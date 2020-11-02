إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

الإثنين، 02-11-2020
10:54 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور محمد
معيط، وزير المالية
، أن هناك مقترحًا جارى مناقشته مع وزير التربية والتعليم الدكتور
طارق شوقي، بشأن مكافأة امتحانات المعلمين التي تدفع دفعة واحدة.
وأضاف "معيط"
خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي
، عبر
القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن النقاش الدائر الآن مع وزارة التربية والتعليم
هو أخذ جزء من هذه المكافاة على أن تنفق للمعلمين على مدى عدة شهور.
وتابع :"فكرة
مطروحة بشأن المكافاة المتعلقة بالامتحانات وبدل ما كانت تصرف دفعه واحدة.. اتكلمنا
مع وزير التربية والتعليم وممكن ناخد منها جزء ونصرفها على مدى الشهور".