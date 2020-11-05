الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وائل جمعة الزمالك فريق لا يقلق الأهلي

ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

"شوبير": الزمالك عزف لحن الخلود أمام الرجاء

محافظ الإسكندرية: 3 ساعات ثقيلة مرت علي المحافظة أمس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار الأمريكي يستقر عند هذا الرقم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

ADS
 

تعليق قوي لـ"محافظ البحر الأحمر" علي إصابات الجونة

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
اللواء عمرو حنفي
 
الخميس، 05-11-2020 11:35 ص إيمان هاني


أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في قرية الجونة، قائلا: "أنا بقول حاجة ممكن الناس تكون حاملة للعدوى وجت ورجعت تانى".
و أضاف "حنفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا :"  هناك وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها".
وفي سياق أخر أكد أن المحافظة تمكنت من التعامل مع حجم السيول الضخمة التي ضربت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة في 16 ساعة فقط.
و أوضح محافظ البحر الأحمر، أنه منذ إعلان قرار غلق بعض الطرق من أجل إعادة تأهيلها وشفط المياه والتعامل مع كميات الأمطار حتى فتحها بعد الانتهاء من صيانتها ومعالجة الأضرار التي طالتها لم نستغرق إلا 16 ساعة فقط.

 

إقرأ ايضا

الكمامة كورونا في مصر

أستاذ مناعة : إحنا مبنهزرش هذا المرض سيأخذ الكثيرين

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين للمصريين " خافوا علي نفسكم الكلام طلع بجد"

الإعلامي أحمد موسى

موسى منفعلًا "اللي هيعمل كدا هيرحل و نجيب غيره "

أخبار متعلقة

الإبراشي

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

التعليم العالي عن لقاح كورونا: مصر مستعدة لشرائه بمجرد طرحه

8b78a677028132558f0782901ef4715b

مستشار الرئيس: 100 مليار جنيه لمواجهة موجة كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

"الإصابات هتكون رهيبة".. خبر صادم عن الموجة الثانية من كورونا

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر

معلنا مفاجأة.. محافظ البحر الأحمر: القنصل الروسي قالي دي مسألة وقت