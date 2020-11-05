الخميس، 05-11-2020
11:35 ص
إيمان هاني
أكد اللواء عمرو
حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي عن وجود إصابات بفيروس
كورونا
المستجد "كوفيد19"، في قرية الجونة
، قائلا: "أنا بقول حاجة ممكن
الناس تكون حاملة للعدوى وجت ورجعت تانى".
و أضاف "حنفى"
خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،
مع الإعلامي وائل الإبراشي
، قائلا :" هناك وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد
الاجتماعي واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها".
وفي سياق أخر أكد
أن المحافظة تمكنت من التعامل مع حجم السيول الضخمة التي ضربت المحافظة بسبب الأمطار
الغزيرة في 16 ساعة فقط.
و أوضح محافظ البحر
الأحمر، أنه منذ إعلان قرار غلق بعض الطرق من أجل إعادة تأهيلها وشفط المياه والتعامل
مع كميات الأمطار حتى فتحها بعد الانتهاء من صيانتها ومعالجة الأضرار التي طالتها لم
نستغرق إلا 16 ساعة فقط.