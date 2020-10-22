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محافظ الشرقية عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: لن نسمح بالفكر المتطرف

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
 
الخميس، 22-10-2020 10:34 ص إيمان هاني

عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على محاولة إجبار معلمة لطالبة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات على ارتداء الحجاب، قائلا :" عندما علم هذه الشكوى تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للكشف عن الحقائق، وسيتم اتخاذ إجراء صارم إذا أدانت اللجنة المدرسة".
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن المحافظة لا تجبر أحد على ارتداء الحجاب، ولن تسمح لأحد بالترويج لأي توجه متشدد داخل المدارس.
وتابع:" هذا الأمر ملحوظ في بعض المدارس، ويكون ملفت بصورة كبيرة في المدارس الابتدائية، ولكن المحافظة تتابع هذا الأمر حفاظًا على المدارس من التيارات المتطرفة".

 

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