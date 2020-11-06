نجل حسنين هيكل: الإخوان أحرقوا منزل والدي لهذا السبب

الجمعة، 06-11-2020
10:11 ص
إيمان هاني
أكد أحمد هيكل، نجل المفكر محمد حسنين هيكل
،
ورجل الأعمال، أنّ جماعة الإخوان
أحرقت منزل والده أثناء ضد رابعة العدوية، وهذا يأتي
في إطار الرد على حديث حسنين هيكل
الذي صرح فيه بضرورة نزول الشعب المصري في 30 يونيو
ضد الجماعة.
وأضاف "هيكل" خلال حواره مع الإعلامي
وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى
"،
بأنّ حريق منزل والده أدى لاشتعال النيران في الكثير من الوثائق النادرة، وما تم إنقاذه
أرسل لمكتبة الإسكندرية.
وتابع:" أحد قيادات جماعة الإخوان
طالبه بوضع والده تحت الحراسة، قبل ثورة 30 يونيو".