رسالة مؤثرة من بائع المناديل لرئيس

الأحد، 13-12-2020
10:52 ص
إيمان هاني
وجه
أحمد حلمي، بائع المناديل
، صاحب الصورة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
،الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين على الاستجابة السريعة لحالته.
وقال
"حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"
المذاع على القناة "الأولى المصرية"، :" إنه بعد انتشار الصورة استجاب
محافظ بني سويف ووكيلة التضامن الاجتماعي بتوفير سكن في أحد العقارات والعمل به كحارس
عقار براتب شهري".
وأضاف،
"أنا عندي أربع أولاد غير ملك، ولكن ملك مرتبطة بيا أكتر وعلشان كده عالطول كانت
بتحب تيجي معايا، وكانت بتروح المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب الوباء".