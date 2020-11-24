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بعد قتل خطيبته لسرقة الشبكة..عم الضحية: "قتلها لسر بينه وبين ربه"

الفتاة القتيلة
الفتاة القتيلة
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:29 ص إيمان هاني
روي علي إسماعيل، عم الفتاة القتيلة، تفاصيل القبض على خطيبها المتهم بقتل خطيبته لسرقة الشبكة، قائلًا: "قتلها لسر بينها وبين ربنا، والحديث على أنه قتل الفتاة خوفًا من عدم الحصول على الشبكة إذا فسخ الخطوبة، ادعاء كاذب".
وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ، أن هذا الشاب قام بإعطاء أهل العروسة 15 ألف جنيه لاستكمال جهاز العروسة قبل قيامة بجريمة القتل بأربع أيام، معقبًا: "الحديث بأنه قام قتل خطيبته خوفًا من ضياع الشبكة عليه، حجة باطلة"
وتابع: "إحنا كنا بنواسي القاتل، كان بيقول لو شفت القتيل هطلع كبده وهكله، إحنا كبشر عاديين كنا لا يمكن أن نشك في هذا الامر على الإطلاق، يعني شبكة بقيمة 40 ألف جنيه تساوي حياة بني آدمة".
هذا، وألقت أجهزة الأمن في المنيا، لقبض المتهم الرئيسي في جريمة قتل الفتاه "رحمة" طالبة التمريض التي اختفت لمدة يومين قبل نحو 10 أيام، ثم عُثر علي جثتها ملقاه بجانب ترعة، إذ تبين أنه خطيبها وذلك لرغبته في فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أسرتها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة محمد رضا" 21 عاما طالبة بمعهد التمريض ومقيمة بقرية زهره، وعقب ذلك تم العثور علي جثتها ملقاة بترعة علي جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

 

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