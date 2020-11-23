إجازة مفتوحة لهؤلاء الموظفين بسبب كورونا.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 23-11-2020
08:33 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعداد
إصابات كورونا، ولذلك اتخذت المحافظة العديد من القرارات للحفاظ على صحة المواطنين
سواء في الموظفين أو المترديين على المحلات أو الأسواق.
وأضاف
"رحمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع عبر
فضائية الأولي المصرية ،مع الإعلامي وائل الإبراشي ،أن أهم الاجراءات التي تخاذها خلال
الفترة الأخيرة تتمثل في تقسيم العمل على فترتين فترة صباحة من السعة الـ8 صباحًا حتى
الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من 2 مساءً حتى 8 مساءًا، لتقليل الازدحام، وزيادة
التباعد الاجتماعي
وأشار
المحافظ ، إلى أنه أعطى اجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسرطان، وأي
شخص يظهر عليه أعراض اشتباه يحصل أيضا على إجازة مفتوحة، لحين التأكد من عدم إصابته
بفيروس كورونا .