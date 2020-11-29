زيارة السيسي لجنوب السودان مرتبطة بأزمة سد النهضة .. شاهد التفاصيل

الأحد، 29-11-2020
08:09 ص
إيمان هاني
أكدت
أماني الطويل
، مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،
أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان هي زيارة مهمة مرتبطة بعدد من الملفات
الاستراتيجية المتعلقة بكل من مصر وجنوب السودان.
وأضافت
"الطويل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي
إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي
" ، بأن هذه الزيارة ارتبطت بمجالات
تنموية واتفاق على علاقات بشأن سد النهضة والمتغيرات الإقليمية في القرن الإفريقي.
وتابعت:"
علاقات مصر وجنوب السودان سابقة لـ2011، مبرزة أهمية التواصل بين الشعبين وخصوصا في
مجال المنح الدراسية والزراعة".