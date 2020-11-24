معلم يتحرش بالطالبات..ومدير المدرسة يرد بمفاجأة صادمة

الثلاثاء، 24-11-2020
08:38 ص
إيمان هاني
أكد
محمد عبدالعاطي، مدير مدرسة فيشا الكبرى التجارية بالمنوفية، أن هناك طالبتان اعترفتًا
بأن هناك مدرسًا تحرش بهما، وأجبرهما على الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف
"عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على
الفضائية "الأولى
"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ، أن المدرس حصل على صور شخصية
للطالبات من على هواتفهن، لإجبارهن على الدروس الخصوصية، ومنعهن من الذهاب إلى أي مدرس
آخر.
من جانبه
قال محمد علي، المدرس المتهم بالتحرش
بالطالبات، خلال نفس المداخلة، إن الحديث على
إجباره الطالبات على الدروس وقت الدراسة أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "الدراسة
دلوقتي 3 أيام، والحديث على أني قمت بالتحرش
بالطالبات أمر غير صحيح، ومدير المدرسة
هو من حرض بعض الطالبات على تقديم شكوى ضدي وتوجيه الكثير من الاتهامات الباطلة لي".