الخميس 29 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كيف ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟

«شوبير» يفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لـ«بيراميدز»

عادل الكلباني يثير الجدل بحديث عن الرسول

1261 دولارا لمن يطلق على مولوده اسم محمد

عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم

إنجي خوري تفاجئ الجميع بزواجها من هذا الشاب (صورة)

إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

قبل تناول حلوى المولد أحذر مخاطرها

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

"جدو" يعلن رحيله عن صفوف الجونة

ADS
 

عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

127-234238-amr-diab-beauties_700x400
عمرو دياب
 
الخميس، 29-10-2020 02:37 م المصريون
تزامناً مع وجوده في مهرجان الجونة لإحياء حفل على هامش فعاليات المهرجان، طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي وفودافون ميوزيك.
الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز جيتار فلامنكو، ثانوس ستافريديس أوكرديون، ديميتريس لاباس أوكرديون.
 

إقرأ ايضا

انجي-خوري

إنجي خوري تفاجئ الجميع بزواجها من هذا الشاب (صورة)

201911020242414241

قبل تناول حلوى المولد أحذر مخاطرها

الدكتور محمود زكريا الجنزوري

مرضى السمنة معرضون لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب

أخبار متعلقة

310643_0

ظهور المخرج محمد خضر يثير الجدل في مهرجان الجونة

122970378_453649868945029_7811244986749696679_n

عبير الأنصاري تشيد بتنظيم مهرجان الجونة في دورته الرابعه

رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل

133-004816-hassan-youssef-al-ain-news_700x400

«غير لائقة».. حسن يوسف: لم أحضر مهرجان الجونة لهذا السبب

tamer_hosny_451-mobile1514454683

تامر حسني يقرر إلغاء حفل إطلاق ألبومه في الجونة والسبب!!

310277_0

ياسمين صبري تثير الجدل بإرتدائها أغلى حقيبة في العالم