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ياسمين صبري تثير الجدل بإرتدائها أغلى حقيبة في العالم

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ياسمين صبري
 
الإثنين، 26-10-2020 09:06 م المصريون
اثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل مرة اخرى بظهورها في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة وهي ترتدي حقيبة من اغلى حقائب العالم.
و ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي حقيبة Hermes Berkin، ومزينة بأحرف اسمها الأول Y S.
ويتراوح سعر هذه الحقيبة بعد تزيينها بتصاميم خاصة بمالكها من 9 آلاف دولار إلى 400 ألف دولار.
ويعود سبب ارتفاع سعر حقائب Hermes  على وجه الخصوص، هو أن العرض يقتصر على العملاء الخاصين ، مما يؤدي إلى قوائم الانتظار التي يمكن أن تكون لمدة ست سنوات.مع العرض أقل بكثير من الطلب، فمن الطبيعي أن هذا يغذي نمو الأسعار.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎
 

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