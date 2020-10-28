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عبير الأنصاري تشيد بتنظيم مهرجان الجونة في دورته الرابعه

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الأستايلست عبير الأنصاري ونظرة عامة على أزياء الجونة
 
الأربعاء، 28-10-2020 08:24 م المصريون
كشفت خبيرة المظهر والأستايلست عبير الأنصاري عن رأيها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وأشادت بإجادة تنظيم المهرجان الذي جمع النجوم من كل أنحاء العالم وحرص على تباعدهم في نفس الوقت بفرضه  للإجراءات الإحترازية التي تمسك بها بشده في ظل نفشي جائحة كورونا.
وأشارت إلي إنه من أهم الحيل التي تجعل أي فنان "يلمع" أو يظهر هو قيامه بحركة أو أرتداؤه لشئ خارج عن المألوف جميل او وحش او من غير تناسق
وأكدت إن من أكثر النجوم الذين فازوا في لفت النظر لهم في إفتتاح المهرجان وحضور فعالياته الفنان محي إسماعيل ، و شاركه الفنان الصاعد إسلام إبراهيم، ومن الفنانات كانت الفنانة الصاعدة زينب غريب (ماكنتوش راب) و الفنانه التونسيه الصاعده  سارة حناشي التي ظهرت بفستان بحر مع البكيني .
 وأضافت الأنصاري أنه حتي نستطيع فهم وجه الاستحسان او الاعتراض على ملابس الحضور يجب ان نعرف  موضه Evening Wear لهذا العام ليكون النقد موضوعي على أزياء اي مهرجان ، ونتعرف على من اتجه للكلاسيكية في اختياراته، ومن خرج عن المألوف ونجح بطريقة جميلة، ومن نجح بطريقه الفرقعه، مؤكدة  إن الموضة هي الاكتاف المنفوخه Puffy ، واستخدام الريش، و فتحه الساق العاليه، و المثني حول الكتف Draped، و اللامع باستخدام احجار او ترتر Sequins، و الدانتيل ، و القماش المنقط بنقط صغيره او كبيره، و الكرانيش ، و المزموم Cinched ، و المكسر Retrofete الصغير.
أما بالنسبة للألوان فالدارج هو  الازرق الملكي، و المتدرج في الألوان او مدموج اللونين، و الاحمر القرمزي، و الاصفر التبني (المسترده)، و لون الجينز الفاتح، والاخضر الغامق، و لون المرجان ، و الابيض، واللون البينك الناري.
وأكدت إن من الفنانات اللاتي واكبن الموضة في إطلالتهن في مهرجان الجونة هذا العام هي ياسمين صبري، و مي سليم، و غاده عادل، و ريا أبي راشد، و شرين رضا و سلمي ابو ضيف و امينه خليل و ريم مصطفي و هدي المفتي و ليلى علوي، و الفنانه الجميله يسرا, ولجين عمران، و نسرين طافش بدون الدخول في تفاصيل ملائمتها لهم ونترك التفاصيل لأخر المهرجان للحكم بصوره اوسع .
 

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