تامر حسني يقرر إلغاء حفل إطلاق ألبومه في الجونة والسبب!!

الإثنين، 26-10-2020
11:08 م
المصريون
أعلن المطرب تامر حسني
إلغاء حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك
فولاذي" الذي كان من المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر الجاري في الجونة.
كتب تامر عبر صفحته الرسمية على انستجرام مخاطبا جمهوره: "مسا العسل
على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة
قريبا".
وكان تامر قد نفى ما تردد حول تكريمه ضمن فعاليات المهرجان أو أن يكون هذا
الحفل تابع للمهرجان، وكتب: "يا شباب في خبر بيتداول غلط
بسبب لخبطة المعلومات ، اني مشارك في مهرجان الجونه او حتى هحضره ، دا خبر مش
حقيقي اولاً معنديش فيلم في المهرجان ، ثانيا فكرة ذهابي للجونه لإني مشغول بتحضير
حفل إطلاق البومي القادم خليك فولاذي".
يذكر أن تامر حسني
طرح حتى الآن 3 أغاني من "خليك
فولاذي" هم: "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي
وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف وماستر جلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة
روتانا مصر.