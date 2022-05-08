ياسمين صبري تفجر مفاجأة عن الثروة التي حصلت عليها من أبوهشيمة

الأحد، 08-05-2022
10:08 ص
كشفت
الفنانة ياسمين صبري
، حقيقة حصولها على مبلغ 15 مليون جنيه، من طليقها رجل الأعمال
أحمد أبو هشيمة، وأيضًا ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و
امتلاكها 24 سيارة.
وأكدت
الفنانة ياسمين صبري
في تصريحات صحفية، أنها تزوجت بدون مهر أو مؤخر صداق، وأن أبو
هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجأها بالهدايا،
ولكن ما قيل حول حصولها على كل هذه الأشياء كلام غير صحيح.
وأشارت
إلى أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، وأن الانفصال تم في
هدوء وتم التوافق عليه.
وكان المأذون الشرعي مصطفى صالح، أفاد عبر
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أن تكلفة طلاق
الفنانة
ياسمين صبري
من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة
تكلف 296 مليون جنيه.
ودون المأذون
الشرعي عبر صفحته معلقاً: انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري
تكلفته 296 مليون
جنيه مؤخر 15 مليون جنية وفيلا بالتجمع بـ 77 مليون و2 سيارة بـ 12 مليون ومجوهرات
بـ 138 مليون جنية وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها .
وكان خبر انفصال
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري
، قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام
الماضية.
وقبل ذلك انتشرت
أخبار طوال الأشهر الماضية عن انفصالهما، والتي نفاها الزوجان آنذاك، لكن هذه
المرة أكدت الفنانة الشهيرة الطلاق
الذي أنهى زيجة استمرت أكثر من عامين.
وأوضحت مصادر أن
الطلاق
سببه اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، لكن أكدت في الوقت نفسه، أن رجل
الأعمال الشهير سيستمر في دعمه للفنانة ياسمين صبري
خلال الفترة المقبلة؛ نظراً
لاستمرار العلاقة الودية بينهما.