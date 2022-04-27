11 مليار وعقارات لا يمكن تحديد قيمتها.. محمد عبده يكشف حجم ثروته

الأربعاء، 27-04-2022
11:22 ص
أشار الفنان السعودي محمد عبده
أن ثروة
ه ليست مادية لا
بل تقتصر على أبناؤه وبناته الذين يصل عددهم إلى 10 أشخاص وقال: "ثروة
ي تفوق الـ
11 مليار.
وأكد عبده أن ثروة
ه السوقية في العقارات بمكة والمدينة وجدة
وأوروبا والفلبين ولا يمكن تحديد قيمتها المالية.
الجدير بالذكر أنه وخلال حفل سحور في جدة على شرف الفنان
السعودي محمد عبده
، بحضور نخبة من الشخصيات بينهم الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز،
قامت مجموعة من محبي الفنان بإهدائه تمثالاً ذهبياً على صورته.
وكان فنان العرب تألق في عدة حفلات في الشتاء الماضي بينها
حفلته في فبراير الكويت، كذلك مشاركته في أوبريت التأسيس مع عبد المجيد عبدالله وماجد
المهندس.
وصادف اوبريت التأسيس في 22 فبراير الماضي وهو يوم التأسيس
في المملكة العربية السعودية فكان العمل الملحمي الوطني المؤلف من تسع لوحات غنائية.