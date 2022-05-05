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حصلت على مبلغ ضخم.. تفاصيل طلاق ياسمين صبري من أحمد أبوهشيمة

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الخميس، 05-05-2022 09:46 ص

أكدت الفنانة ياسمين صبري طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بعد عامين من الزواج.
وأشارت مصادر مقربة من الفنانة، أن انفصال الزوجين تم بطريقة حضارية، بعد أن اتفقا الطرفين على الانفصال.
وأضافت المصادر: "اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق كما حصلت ياسمين صبري على مبلغ ضخم".
وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت صبري صورا من داخل فيلاتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة.
وفي 17 أبريل 2020، أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.
 

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