الفتاة اللبنانية التي تعرت تمامًا في الشارع تكشف مفاجأة صادمة عن سبب فعلتها

السبت، 07-05-2022
03:01 م
خرجت الفتاة اللبنانية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع
التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، عن صمتها، بعد سيرها في شوارع بيروت نصف
عارية
وكشفت سبب فعلتها.
وتداول فيديو قبل يومين لفتاة لبنانية
تدعى رانيا، تتمشى
في الشارع
ونصفها السفلي عار تمامًا، وقبضت الشرطة عليها في الحال واقتادتها إلى المركز
بـ"جرم التجول في الشارع
العام دون ملابس سفلية"، حيث مشت مسافة طويلة، قبل
أن يتم تركها بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.
وكشفت رانيا أنها قامت بهذه الخطوة بسبب ضغوط من طليقها وعائلته،
واحتجاجًا على القضاء اللبناني، الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على
محمل الجد.
وردت على سؤال حول "منظرها المؤذي" في الشارع
بالقول
إنها هي من وقع عليها الأذى وإن ما فعلته عن قصد يدل على قوتها.
ويُشار إلى أن سلوك رانيا هو أحد تصرفات ناشطات "فيمن"
النسويات اللائي يتخذن من العري في الفضاء العام وسيلة للاحتجاج ولفت النظر إلى قضايا
يرونها عادلة.