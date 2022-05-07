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ماجدة خيرالله: خطوبة أحمد أبوهشيمة ومي عز الدين

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السبت، 07-05-2022 10:30 ص
أثارت الناقدة ماجدة خير الله جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  للفنانة مي عز الدين.
وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".
وبعد الجدل نفت الناقدة ماجدة خير الله نفت ما نُسب إليها، وأكدت أن حسابها على موقع "فيسبوك" تم اختراقه منذ أمس الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته.
فيما نفى أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله هذا الكلام في تعليق على حسابها وكتب": حساب الناقدة ماجدة خير الله  بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه".

 

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