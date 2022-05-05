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أبوهشيمة يثير الجدل بتعليق غير متوقع على تطليق ياسمين صبري: أنا لا أخسر أبدًا

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الخميس، 05-05-2022 09:59 ص
بعد تأكيد خبر طلاقه من الفنانة ياسمين صبري، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعليقًا عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، به كلمات غير مباشرة.
وكتب أحمد أبو هشيمة، في ستوري حسابه على انستجرام: «أنا لا أخسر أبدًا، فإما أن أربح أو أتعلم»، وهي مقولة لـ نيلسون مانديلا.
وكان الطرفان انفصلا أمس بشكل مفاجئ، بعد نحو عامين من الزواج، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.
حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".
وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

 

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