وفاة بطلة «عروس اسطنبول» متأثرة بالسرطان

الثلاثاء، 02-11-2021
11:17 ص
حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني في تركيا، على وفاة
الفنانة
التركية
سيمرا دينتشار بعد معاناة مع مرض السرطان، والتسي كانت احد أبطال المسلسل الشهير
"عروس اسطنبول
"، الى جانب مشاركتها ايضا في مسلسل "الشمال
والجنوب".
الجدير ذكره ان مسلسل "عروس اسطنبول
" حقق نجاحا كبيرا في تركيا،
وقد عُرض منه نسخة عربية مؤخرا من بطولة الممثلين ظافر العابدين، كارمن بصيبص،
وتقلا شمعون وغيرهم.
كما كانت نشرت احدى الصفحات التي تهتم باخبار المسلسلات انه يتم التحضير
لنسخة جديدة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول
" وستكون هذه المرة نسخة
سعودية وستحمل اسم "عروس الرياض".