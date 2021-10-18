بعد غياب عامين.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

الإثنين، 18-10-2021
11:09 ص
أقدمت نجمة ستار أكاديمي السابقة حنان الخضر
على مفاجأة جمهورها بعودتها
إلى مواقع التواصل الإجتماعي بعد غياب
لمدة عامين، إلا أنها قد خلعت الحجاب
.
وعلقت الخضر قائلة :"الفانز ديالي الرائع لي بقا مساندني و فجنبي ولي
توحشتو بزاف وكنحماق عليه، بغيتكم تعرفو بلي منكم كنستمد الطاقة الايجابية والحب
في الاستمرار و المزيد من العطاء ولكن هاد المرة ماشي فنفس المجال، صحيح رجعت
لسوشل ميديا ولكن ليس للفن اي مجالي السابق (الغناء) بل في مجال الموضة لاني كنشوف
راسي فيها وبلي نقدر نعطي فيها اكثر".
وأضافت :" “صدقوني ان الحياة كتبدل فينا بزاف الاشياء وانا بدلات
اهدافي و نظرتي لها اصبحت اکثر واقعية، وليت طموحة اكثر مومنة انها تعطي اكثر لمن
يسعى اکثر، وهاد شي غايكون بالمساندة والدعم ديالكم، غرضي من هذا التفسير ان يكون
الاول والاخير اشكركم على حبكم وتفهمكم".