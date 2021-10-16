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شاهد.. اعتداء وحشي على الفنانة دوللي شاهين

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دوللي شاهين
Native
السبت، 16-10-2021 10:55 ص

كشف عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، عن تعرضها للاعتداء المبرح على يد أشخاص لم يكشف عنهم، ناشرًا صورًا لها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا تعرضها للاعتداء بالضرب، أمس الخميس 14 من أكتوبر.
وكتب مدير أعمال دوللي شاهين ، في تعليقه على صورها: «حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها».
 

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