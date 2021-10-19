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طبيب تحرش بـ رانيا يوسف يعتذر بعد فضحه: كنت بهزر

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رانيا يوسف
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الثلاثاء، 19-10-2021 12:52 م
بسبب تعليق كتبه على منشور خاص بتبرعها بأعضائها بعد وفاتها، تعرّض طبيب مصري يدعى سامح غازي بالإتهام بالتحرّش بالممثلة المصرية رانيا يوسف.
وفي التفاصيل، أثار تعليق الطبيب، والمشهور على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب قناته على يوتيوب الجدل بين المتابعين، فقد وضع تعليق إعتبروا مسيء لرانيا وبهدف التحرش، ثم حذفه.
وأكد سامح بمنشور عبر حسابه الخاص أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية وبهدف المزحة وأنه حذف التعليق بعد ساعة فقط من كتابته، وكتب: "الموضوع كان هزار ومش قصدي الإساءة لأي شخص، وفوجئت بالهجوم اللي عليا وإن الموضوع اتفهم غلط، رغم إن كان في تعليقات كتير مسيئة، ومليش دعوة بإن الناس فهمت غلط... ومعنديش مشكلة أعتذر لها لو هي فهمت غلط، بس أنا مليش دعوة إن الناس أخدت سكرين شوت للكومنت ونشروه، ولما لقيت الموضوع واخد منحني خطأ، مسحته فورا".

 

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