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وفاة معلمة سعودية أمام طالبتها في الفصل الدراسي

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ارشيفية
Native
السبت، 16-10-2021 10:58 ص

توفيت المعلمة السعودية شيخة المواش، يوم الخميس، أمام طالبتها بعد إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها في الفصل الدراسي، حيث لقيت علي اثرها مصرعها قبل نقلها إلى المستشفى.
ومن جانبه يروى عبد العزيز المواش، والد المعلمة، ما حدث لوسائل الإعلام حيث قال: "ابنتي شيخة ذهبت إلى عملها في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي في مدينة الرياض. وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار، سقطت على الأرض".
وبين أن مديرة المدرسة باشرت الموقف على الفور، وساعدت المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقل شيخة للمستشفى. لكن شيخة لم تستفق من النوبة القلبية وتوفيت.
وأضاف: "ولله الحمد توفيت وهي صائمة، تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها".

 

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