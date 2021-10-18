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منة فضالي: معنديش مشكلة اتجوز داعية إسلامي وتفجر مفاجأة عن زواج حلا شيحة

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منة فضالي
Native
الإثنين، 18-10-2021 04:00 م


علقت الفنانة منة فضالي، على زواج الفنانة حلا شيحة و الداعية الإسلامي معز مسعود، وقالت: "ربنا يسعدهم يارب.. وأنا بكون سعيدة لما حد بيتزوج حد بيحبه.. وزواجهم كان مبنى على حب و مشاعر".
وردت منة فضالي على سؤال: "ممكن تعملي زي الفنانة حلا شيحة و تسيبي عالم الفن".، خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية إنجى القاضي،  وقالت منة فضالي: "وارد جدًا فى أى وقت ومفيش أى مشكلة، معلقًا :" ممكن اتجوز واقعد فى البيت أو أعمل مشروع.. أو ممكن بسبب انى اكتفيت ومش هقدر اكمل حاجة تاني".
كما ردت الفنانة منة فضالي، على سؤال " هل توافق على الزواج من داعية إسلامي " وقالت :" ايه المشكلة انا مسلمة و الحمد لله".
، أنها على استعداد للزواج من أي رجل، سواء كان رجل دين أو رجل أعمال.
ولفتت إلى أنها ضد أن يقوم أحد ببناء أشياء على أشياء أخري، وذلك بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحات حلا ضد تامر حسني، وأكدت أن فيلم حلا مع الفنان تامر حسنى كان قبل الزواج من الداعية الإسلامي.
وأشارت إلى أن ما قامت به حلا كان قبل الزواج، وكان عليها أن تتقبل ما قامت به.
 

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