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مشربتش شاي بالياسمين.. تعليق ساخرا من جمال شعبان على علاقته بمحمد رمضان

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جمال شعبان
السبت، 03-06-2023 03:45 م نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه لمساعدة حالات مرضية من غير القادرين.
وأكد شعبان، خلال حواره ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر قناة “المحور”،:" كنت أبحث عن  النقطة الإيجابية من الموقف الخاص بمحمد رمضان، مؤكدا أن محمد رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عدد من المرضى، لافتا إلى أن والدته هى من تشجعه على التبرع.

وأكد أنه اتفق علي تحديد حالة معينة لمساعدتها نظرا لتأخر حالتها، مضيفا: "محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، وماكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها".
وسخر الدكتور جمال شعبان، من منتقديه، قائلا: "في ناس قالوا أني لقيت سبوبة، وإني شربت شاي بالياسمين.. بس أنا مشربتش شاي بالياسمين". 

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