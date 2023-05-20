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جمال شعبان يعلق على صورة دولارات محمد رمضان.. والفنان: ابعتلي رقمك خاص

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محمد رمضان
السبت، 20-05-2023 03:42 م نسمه عبد الوهاب
طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان محمد رمضان، بدعم المرضى في العنايات المركزة وذلك في إطار تعقيبه على صورة الفنان التي نشرها من داخل الطائرة وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات في ظهور وكأنه غير مكترث للأموال.

وكتب جمال شعبان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: ياريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية
للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام.
ورد الفنان محمد رمضان على الدكتور جمال شعبان قائلا: شكرا يا دكتور ياريت حضرتك تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص.

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