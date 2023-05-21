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نائبة برلمانية تكشف مفاجأة صادمة عن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

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محمد رمضان
الأحد، 21-05-2023 12:56 م

 

كشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبد الحميد، عن أجر الفنان محمد رمضان في المسلسلات الرمضانية.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية إعلامية، مساء السبت أن محمد رمضان ، يتقاضى 65 مليونا عن مسلسل رمضاني، في وقت يمر به الشعب المصري بأزمة اقتصادية.

 

وتابعت أن ما يحدث هو استفزاز رهيب للمواطن، قائلة: "لا بد من محاسبة رمضان على المبالغ التي يتقاضاها على أعماله، بشكل يستفزها كما يستفز الناس، واستغلال الضرائب لصالح المواطن المصري الفقير".

 

65 مليون في رمضان

 

وأضافت : "الناس مش لاقية تأكل، ويضع رزم الدولارات بجواره في حين أن البلد بحاجة شديدة إلى هذه الدولارات، ومش عارفين ندخل بضائعنا في المواني بسبب تعذر توفر الدولار في مصر، أنا لا أعلم لماذا يتقاضى كل هذه المبالغ!".

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