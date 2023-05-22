بالصور.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على سخرية خالد سرحان منه





رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان خالد سرحان من صورته بجانب الدولارات في إحدى الطائرات، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل وجعلته يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بصور له يرد فيها على سخرية خالد سرحان منه، بعد صور الدولارات، إذ مازح الأخير بتلك الصور، من خلال تركيبه صورة خالد بجانب في الطائرة بدلا من الدولارات.

كما أعاد خالد سرحان نشر الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: أدفع لك ولا اشتريت الميكروباص؟!.

وفي السياق نفسه، كان محمد رمضان أثار حالة كبيرة من الجدل، بعد نشره صورًا خلال إحدى رحلاته بجانب عدد من الدولارات، وهو ما أثار غضب الجمهور، وانتقده عدد كبير من المشاهير، والشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حيث كتب منشورًا، عبر حسابه الخاص بـ فيس بوك قال فيه: يا ريت بالدولارات دي اللي واضح أنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام.

ولكن الفنان محمد رمضان رد على هذا المنشور، وطلب من الطبيب التواصل معه، وقال الدكتور جمال شعبان: محمد رمضان تواصل معي، بعدما تحدثت عنه في منشور على حسابي الشخصي عبر فيس بوك، وقالي أنت انتقدتني انتقاد بناء ومافيهوش تجريح.









