أول رد فعل من محمد رمضان بعد انتقاد صوره مع الدولارات

السبت، 20-05-2023
03:19 م
نسمه عبد الوهاب
طلب الفنان محمد رمضان
من الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج لأجهزة خاصة بالقلب، وكذلك رقم هاتفه.
جاء طلب محمد رمضان
ردًا على منشور كتبه جمال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، نشر خلاله صورتين للأول جالسا في طائرة خاصة وإلى جواره مبلغ مالي كبير من الدولارات
، وعلق "يا ريت بالدولارات
دي، اللي واضح انك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجىء
ومحتاجين جهاز لانقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".
وعلق محمد رمضان
"شكراً يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، ليتلقى رسالة جديدة من جمال شعبان "شكرا علي رد حضرتك المحترم، بعت لحضرتك على الخاص رقم التليفون، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان
تعرض لموجة حادة من الانتقادات فور مشاركته صورتين بجواره مبلغ مالي كبير من الدولارات
.