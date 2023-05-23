300 ألف جنيه.. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه محمد رمضان للتبرع للمرضى





على مدار الأيام الماضية، أثار الفنان محمد رمضان، الجدل بعد نشره صورًا على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، من طائرته الخاصة لدى عودته من الولايات المتحدة، وبجواره "رزم دولارات" على الكرسى المجاور له.

وعقب نشر الصور، اعتبر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تلك الصور تثير "استفزازًا"، على إثره اضطر رمضان لحذف الصور التي تظهر فيها الدولارات، واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات على استحياء.

دعوة من جمال شعبان

وفي خضم هذا الجدل، طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان محمد رمضان، بدعم المرضى في العنايات المركزة، في إطار تعقيبه على صورة الفنان التي نشرها من داخل الطائرة وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات.

وكتب جمال شعبان، على حسابه على فيسبوك: "ياريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

وكانت المفاجأة، في رد الفنان محمد رمضان على الدكتور جمال شعبان قائلا: "شكرا يا دكتور يا ريت حضرتك تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، قبل أن يُعقّب شعبان: "شكرا على رد حضرتك المحترم، بعت على الخاص رقم التليفون و المرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب.. بيت القلب بتاع الغلابة".

لقاء واتفاق على أول حالة

واليوم، كشف جمال شعبان، عن تفاصيل لقائه مع الفنان محمد رمضان؛ للتبرع لعلاج عدد من المرضى.

وقال "شعبان" إن رمضان وعده بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية".

وأضاف: "بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلى 300 ألف جنيه مصري".