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«كنت صامت لهذا السبب».. أول تعليق من أحمد العوضي حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

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احمد العوضي وياسمين
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الثلاثاء، 07-06-2022 09:16 ص
خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته واعترف بوجود خلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أنباء طلاقهما .

وقال العوضي في تدوينة عبر حسابه بـ فيس بوك: أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجومية.

وأضاف: فمنعا للقيل والقال أنا بقولها اني بحبك واللي بيني وبينك أكبر بكتيييييير من أي خلاف أو كلام فاضي .

وكتب على حسابه بـ انستجرام: مهما يحصل بينا .. هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي .. بحبك.
 

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