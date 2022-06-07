الجمعة 10 يونيو 2022
توقيت مصر 12:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على « شيلا الرويلي» أول امرأة يتم تعيينها في البنك المركزي السعودي

المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

أساء للمرأة العمانية.. سلطة عمان تستدعي بدر هديب بسبب فيديو خادش للحياء

وزير الشباب عن درع تكريم صلاح:«مش بـ 27 جنيه.. دا بآلاف الجنيهات»

الحبس 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط آخر

صدور موافقة خادم الحرمين.. قرار جديد من الملك سلمان

شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

تورط هاني شاكر في «التسريب الفاضح».. والأزمة تصل النيابة

بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

شاهد.. «بايدن» ينجو من السقوط على وجهه مجددًا على سلم الطائرة

ADS
 

خناقة على العلن بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها: اتوكس ياللي بعتني مقابل عربية مرسيدس

135-221033-yasmine-abdelaziz-brother-family-secrets_700x400
ياسمين وشقيقها
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 08:55 ص


دخل خلاف الفنان ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، مرحلة جديدة وظهر على العلن بعدما قررت الرد عليه وفضحه، على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتعلت مشادة ساخنة بين الاثنين وذلك بعد كتابة وائل عبد العزيز رسالة دعم لـ ياسمين عبد العزيز بعد أنباء طلاقها من أحمد العوضي.
لكن المفاجأة أن ياسمين عبد العزيز ردت عليه قائلة: اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت ثمنها عربية مرسيدس .
وهو الرد الذي لم يتوقعه الجمهور من ياسمين عبد العزيز وجعل الجميع في حالة صدمة .

من جانبه كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن السبب الحقيقي للخلافات بينها وبين شقيقها الفنان وائل عبد العزيز .

و أوضح المحامي أشرف عبد العزيز سبب غضب ياسمين من شقيقها قائلا: هو دائما يتحدث عن أخبار وأمور تخص الفنانة على الملأ مما يسبب بعض المشكلات.

وأضاف: كثيرا ما تحدثنا معه بصورة ودية وطلبنا منه التوقف عن هذا الأمر دون جدوى .

وتابع: بناء على طلب ياسمين عبد العزيز أصدرت بيانا من مكتبي يؤكد على أننا سنقاضي أي شخص يتدخل في حياة الفنانة ، وطالبت كل شخص أن يتحدث عن نفسه فقط وليس عن الآخرين.

كانت ياسمين عبد العزيز، ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي فور نجاتها من الوعكة الصحية .
وكتبت تغريدة غامضة قالت فيها: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله .
وعلى الرغم من ذلك مازال زوجها أحمد العوضي متابعا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يحذف صورهما سويا .

 

إقرأ ايضا

نننةط

المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

download

الحبس 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط آخر

yT6nfEAN_400x400

شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

أخبار متعلقة

Capture

ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى وتلغي متابعة زوجها.. هل انفصلا؟

5666651_1652678759

والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها