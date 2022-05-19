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بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

18-05-22-414534534
نصرة الحربي
Native
Teads
الخميس، 19-05-2022 02:04 م

بعد أشهر على خلعها النقاب، فاجأت الإعلامية والممثلة السعودية نصرة الحربي متابعيها على ”سناب شات“ بخلعها الحجاب أمامهم، مشيرة إلى أنها غير محجبة في الأصل، وترتدي الحجاب على ”سناب شات“ فقط.
وبعد تعليق إحدى المتابعات لها: ”نفهم من هذا الفيديو أنه بكره بتخلعي الحجاب“، قرّرت نصرة خلع حجابها أمام متابعيها.
وقالت نصرة الحربي عبر حسابها الرسمي على سناب شات: ”أنا إنسانة غير محجبة بالواقع، لكن كنت ألبسه على سناب علشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني أنني أحترم الناس الذين يتابعونني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على حياتي الشخصية.
ويأتي قرار الحربي بخلع الحجاب بعد فترة قليلة من خلعها للنقاب،حيث خرجت، في فبراير الماضي، في مقاطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، مكتفية بحجابها دون ”نقاب“.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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