الجمعة 10 يونيو 2022
توقيت مصر 12:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على « شيلا الرويلي» أول امرأة يتم تعيينها في البنك المركزي السعودي

المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

أساء للمرأة العمانية.. سلطة عمان تستدعي بدر هديب بسبب فيديو خادش للحياء

وزير الشباب عن درع تكريم صلاح:«مش بـ 27 جنيه.. دا بآلاف الجنيهات»

الحبس 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط آخر

صدور موافقة خادم الحرمين.. قرار جديد من الملك سلمان

شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

تورط هاني شاكر في «التسريب الفاضح».. والأزمة تصل النيابة

بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

شاهد.. «بايدن» ينجو من السقوط على وجهه مجددًا على سلم الطائرة

ADS
 

فنانة شهيرة تقرر الاعتزال ودخول الإسلام

7027434088
جينفر جراوت
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 08:49 ص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً كبيرًا بظهور مطربة أمريكية في حوار مع قناة روتانا خليجية تكشف فيه اعتزالها الغناء ودخولها الإسلام .

وقالت المطربة الأمريكية جينفر جراوت إنها نشأت في بوسطن لعائلة جميعها تعزف الموسيقى ، مضيفة: كنت في بيئة موسيقية لدرجة أنني كنت أعزف الموسيقى في عمر الخامسة .

وتابعت: أكملت دراستي في مونتريال للحصول على بكالوريوس في الموسيقى و الصوت .


وأضافت: أثناء دراستي للموسيقى تعرفت على الموسيقى العربية وجذبت أذني وبدأت تعلم اللغة العربية وكنت أستمع لمطربين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ و فيروز وكان هذا مدخلي للعالم العربي.
واكلمت المطربة المعتزلة: بعدها شاركت في برنامج " Arab Got Talent " لكني بعدها تعرفت على الإسلام و تزوجت من شخص عربي .

واستكملت : عندما تعلمت العربية نصحني شخص بالاستماع إلى القرآن الكريم ، وبدأت الاستماع إلى المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد وقد لاحظت أنهم يؤدون القرآن بنظام المقامات فركزت معهم لكي أفهم طبيعة هذه الجمل اللحنية .
وأكدت على أن: القرآن استحوذ على حياتي تماما وسوف يستمر وحاليا أدرس القرآن للمعتنقين الجدد للإسلام.

 

إقرأ ايضا

نننةط

المحكمة تصدر حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على محمود شعبان بهذه التهم

download

الحبس 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان وضابط آخر

yT6nfEAN_400x400

شاهد.. مرشدة سياحية تعلن إسلامها بعدما شعرت بأغرب شئ عندما رأت المسجد النبوي

أخبار متعلقة

Capture

ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى وتلغي متابعة زوجها.. هل انفصلا؟

Capture

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

20170502_144931_0855

سمية الخشاب تكشف سبب طلاقها 5 مرات

18-05-22-414534534

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

5666651_1652678759

والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها