فنانة شهيرة تقرر الاعتزال ودخول الإسلام

الثلاثاء، 07-06-2022
08:49 ص
شهدت مواقع التواصل
الاجتماعي، احتفاءً كبيرًا بظهور مطربة أمريكية في حوار مع قناة روتانا خليجية تكشف
فيه اعتزال
ها الغناء ودخولها الإسلام .
وقالت المطربة الأمريكية
جينفر جراوت
إنها نشأت في بوسطن لعائلة جميعها تعزف الموسيقى ، مضيفة: كنت في بيئة
موسيقية لدرجة أنني كنت أعزف الموسيقى في عمر الخامسة .
وتابعت: أكملت دراستي في
مونتريال للحصول على بكالوريوس في الموسيقى و الصوت .
وأضافت: أثناء دراستي
للموسيقى تعرفت على الموسيقى العربية وجذبت أذني وبدأت تعلم اللغة العربية وكنت
أستمع لمطربين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ و فيروز وكان هذا مدخلي للعالم
العربي.
واكلمت المطربة المعتزلة:
بعدها شاركت في برنامج " Arab
Got Talent " لكني بعدها
تعرفت على الإسلام و تزوجت من شخص عربي .
واستكملت : عندما تعلمت
العربية نصحني شخص بالاستماع إلى القرآن الكريم ، وبدأت الاستماع إلى المنشاوي
وعبد الباسط عبد الصمد وقد لاحظت أنهم يؤدون القرآن بنظام المقامات فركزت معهم لكي
أفهم طبيعة هذه الجمل اللحنية .
وأكدت على أن: القرآن استحوذ
على حياتي تماما وسوف يستمر وحاليا أدرس القرآن للمعتنقين الجدد للإسلام.